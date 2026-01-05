PARCOURS D’ÉLEVEUR.SES ET DE BERGER.ES Rue Célestin Freinet Florac Trois Rivières

PARCOURS D’ÉLEVEUR.SES ET DE BERGER.ES

Rue Célestin Freinet Institut Agro Florac Florac Trois Rivières Lozère

Gratuit

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Projection d’un documentaire suivie de témoignages d’éleveur.ses et berger.es du territoire, dans le cadre de l’année du pastoralisme.

Qui sont les éleveur·ses et berger·es? Quelles sont les surfaces mobilisées? Venez découvrir ladiversité des profils et des parcours.

2026 a été désignée année internationale du pastoralisme !

A cette occasion, de nombreux événements vous seront proposés tout au long de l’année.

Le jeudi 15 janvier, l’Institut Agro Florac et le Parc national des Cévennes vous convient à la projection d’un documentaire suivie de témoignages d’éleveur.ses et berger.es du territoire.

Qui sont les éleveur·ses et berger·es? Quelles sont les surfaces mobilisées? Venez découvrir ladiversité des profils et des parcours.

Rue Célestin Freinet Institut Agro Florac Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie

English :

Screening of a documentary followed by testimonials from local breeders and shepherds, as part of the Year of Pastoralism.

Who are the breeders and shepherds? What areas are mobilized? Come and discover the diversity of profiles and routes.

