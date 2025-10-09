Parcours d’énigmes : à la découverte du patrimoine Métro Bibliothèque Nationale Paris

Parcours d’énigmes : à la découverte du patrimoine Métro Bibliothèque Nationale Paris jeudi 9 octobre 2025.

Ce parcours d’énigmes propose une expérience originale où la curiosité et l’observation sont mises à l’épreuve.

Au programme :

Découvrir le patrimoine local de manière interactive et amusante.

de manière interactive et amusante. Résoudre des énigmes variées qui stimulent la réflexion et l’esprit d’équipe.

qui stimulent la réflexion et l’esprit d’équipe. Partager un moment convivial.

Une activité idéale pour apprendre en s’amusant et redécouvrir la richesse culturelle qui nous entoure.

Un jeu de piste ludique et culturel qui invite petits et grands à explorer le patrimoine autrement, en résolvant des énigmes tout au long du parcours.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 09h30 à 12h30

gratuit

Inscriptions auprès du club séniors 121

Tél. 01 45 84 69 33

Public adultes. A partir de 55 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-09T12:30:00+02:00

fin : 2025-10-09T15:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-09T09:30:00+02:00_2025-10-09T12:30:00+02:00

Métro Bibliothèque Nationale 112 avenue de France 75013 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris