Parcours d’énigmes Cloître du Carmel Pamiers

Parcours d’énigmes Cloître du Carmel Pamiers vendredi 19 septembre 2025.

Parcours d’énigmes 19 – 21 septembre Cloître du Carmel Ariège

Sur smartphone uniquement. Gratuit. Sans réservation. Parcours en autonomie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Explorez Pamiers en musique… et en QR codes !

Partez pour une chasse aux QR codes dans le centre-ville et (re)découvrez l’histoire de Pamiers de façon originale et interactive

Point de départ : rue Monseigneur de Caulet (à côté du portail de la chapelle du Carmel)

⏱ Durée estimée : 1h30

Disponible aussi en ligne sur enigmacorp.net

Infos & renseignements :

archives@ville-pamiers.fr | 05 61 60 95 24

Cloître du Carmel Place du Mercadal, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie http://www.ville-pamiers.fr [{« link »: « http://enigmacorp.net »}, {« link »: « mailto:archives@ville-pamiers.fr »}] Fondé par François de Caulet au XVIIe siècle, le Carmel, couvent de la communauté religieuse des Carmélites ayant quitté les lieux, en 2008, fut le dernier ordre religieux de Pamiers. D’une surface de 2800 m², il comprend un cloître, une chapelle, des jardins, la tour du Carmel ou de Mirande appelée aussi tour de l’évêque. Le Carmel possède son propre cimetière, qui renferme les sépultures de 250 religieuses enterrées là depuis sa fondation en 1685. Il entre dans le patrimoine communal de la ville de Pamiers depuis 2012. Bâtiment situé à proximité de la cathédrale Saint-Antonin et de l’ancien tribunal d’instance de Pamiers, place du Mercadal.

