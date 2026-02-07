Parcours des arbres remarquables, Parking Quai Mavia, Gray

Parcours des arbres remarquables Samedi 6 juin, 14h30 Parking Quai Mavia Haute-Saône

Tarif : 3€ │ Sur inscription au 03 84 65 18 15 │Rendez-vous Parking Mavia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Visite commentée des arbres remarquables à Gray

Saviez-vous que Gray abrite de véritables géants végétaux, témoins silencieux de l’histoire de la ville ?

Accompagnés d’un guide passionné, venez découvrir ces arbres majestueux : leurs origines, leurs spécificités, leurs petites anecdotes… Un parcours entre botanique, patrimoine et poésie.

Parking Quai Mavia Quai Mavia, 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Visite commentée des arbres remarquables à Gray

© OT Val de Gray