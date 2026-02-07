Parcours des arbres remarquables, Parking Quai Mavia, Gray
Parcours des arbres remarquables, Parking Quai Mavia, Gray samedi 6 juin 2026.
Parcours des arbres remarquables Samedi 6 juin, 14h30 Parking Quai Mavia Haute-Saône
Tarif : 3€ │ Sur inscription au 03 84 65 18 15 │Rendez-vous Parking Mavia
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Visite commentée des arbres remarquables à Gray
Saviez-vous que Gray abrite de véritables géants végétaux, témoins silencieux de l’histoire de la ville ?
Accompagnés d’un guide passionné, venez découvrir ces arbres majestueux : leurs origines, leurs spécificités, leurs petites anecdotes… Un parcours entre botanique, patrimoine et poésie.
Parking Quai Mavia Quai Mavia, 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Visite commentée des arbres remarquables à Gray
© OT Val de Gray
À voir aussi à Gray (Haute-Saône)
- L’École Départementale de musique présente Chansons Françaises Maison des musiques et des arts Franz Liszt Gray 2 juin 2026
- Printemps du livre jeunesse 2026 Salle des Congrès Gray 6 juin 2026
- Le Printemps du livre jeunesse Bibliothèque Gray Gray 6 juin 2026
- Atelier tricot Bibliothèque Gray Gray 6 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins Parcours des arbres remarquables Quai Mavia Gray 6 juin 2026