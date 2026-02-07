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Parcours des arbres remarquables, Parking Quai Mavia, Gray

Parcours des arbres remarquables, Parking Quai Mavia, Gray

Parcours des arbres remarquables, Parking Quai Mavia, Gray samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parking Quai Mavia

Adresse : Quai Mavia, 70100 Gray

Ville : 70100 Gray

Département : Haute-Saône

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Tarif : 3€ │ Sur inscription au 03 84 65 18 15 │Rendez-vous Parking Mavia

Parcours des arbres remarquables Samedi 6 juin, 14h30 Parking Quai Mavia Haute-Saône

Tarif : 3€ │ Sur inscription au 03 84 65 18 15 │Rendez-vous Parking Mavia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Visite commentée des arbres remarquables à Gray
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Parking Quai Mavia Quai Mavia, 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Visite commentée des arbres remarquables à Gray

© OT Val de Gray

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