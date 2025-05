PARCOURS DES ARTS – Caunes-Minervois, 7 juin 2025 10:00, Caunes-Minervois.

Aude

PARCOURS DES ARTS Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-09 12:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Galeries d’art, ateliers et expositions à visiter à pied à travers le village organisé par l’association de Caunes « Les Connexions culturelles ».

De 10h à 12h et de 15h à 19h.

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie lesconnexionsculturelles@gmail.com

English :

Art galleries, workshops and exhibitions to visit on foot through the village, organized by the Caunes association « Les Connexions culturelles ».

From 10am to 12pm and from 3pm to 7pm.

German :

Kunstgalerien, Ateliers und Ausstellungen, die Sie zu Fuß durch das Dorf besuchen können, organisiert von der Vereinigung von Caunes « Les Connexions culturelles ».

Von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 19.00 Uhr.

Italiano :

Gallerie d’arte, laboratori e mostre da visitare a piedi attraverso il villaggio, organizzate dall’associazione Caunes « Les Connexions culturelles ».

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Espanol :

Galerías de arte, talleres y exposiciones para visitar a pie por el pueblo, organizados por la asociación de Caunes « Les Connexions culturelles ».

De 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 h.

