Caunes-Minervois

PARCOURS DES ARTS

Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-25 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Galeries d’art, ateliers et expositions à visiter à pied à travers le village. Organisé, du samedi 23 au lundi 25 mai, par l’association caunoise Connexions culturelles .

Peintures, dessins, gravures, sculptures, céramiques, photographies, ferronnerie d’art, textile, estampes, bijoux, broderie et couture, livres d’artistes, un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art, conçu comme une balade artistique dans les rues du village, ce samedi et ce dimanche.

Nouveauté 2026 ! Des ateliers artistiques découverte

– Aux Deux Arches (6 rue Montlaur), avec Varélie Pallardy, céramiste. Enfants (dès 6 ans, 6 participants max) le samedi 23 (14h-16h) et le dimanche 24 (14h-16h). Adultes (5 participants max) le lundi 25 (14h-16h). Réservations valerie.pallardy@orange.fr. Nombre de places limité.

– Chez Beverley Sell (atelier textile, 6 rue des remparts) le dimanche 24 (15h-17h).

Vernissage du Parcours des arts (déambulatoire) le samedi 23 mai, de 18h à 22h, au départ de l’atelier de Michel Boucaut (1 rue du Listan).

Le Parcours des arts est organisé par l’association caunoise Connexions culturelles . A noter qu’une seconde édition du Parcours des arts est programmée du 14 au 16 août 2026.

Nombreuses possibilités de restauration et d’hébergement dans le village.

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Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie lesconnexionsculturelles@gmail.com

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English :

Art galleries, workshops and exhibitions to visit on foot through the village. Organized from Saturday May 23 to Monday May 25 by the Caun association Connexions culturelles .

Paintings, drawings, engravings, sculptures, ceramics, photographs, ironwork, textiles, prints, jewelry, embroidery and sewing, artists? books, an unmissable event for art lovers, designed as an artistic stroll through the streets of the village, this Saturday and Sunday.

New for 2026! Artistic discovery workshops:

– At Les Deux Arches (6 rue Montlaur), with ceramist Varélie Pallardy. Children (aged 6 and over, max. 6 participants) Saturday 23 (2pm-4pm) and Sunday 24 (2pm-4pm). Adults (max. 5 participants) Monday 25 (2pm-4pm). Reservations: valerie.pallardy@orange.fr. Limited number of places.

– At Beverley Sell (textile workshop, 6 rue des remparts) on Sunday 24 (3pm-5pm).

Opening of the Parcours des arts (walking tour) on Saturday May 23, 6-10pm, starting at Michel Boucaut’s studio (1 rue du Listan).

The Parcours des arts is organized by the Caun association Connexions culturelles . A second edition of the Parcours des arts is scheduled for August 14 to 16, 2026.

Numerous catering and accommodation options in the village.

L’événement PARCOURS DES ARTS Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-05-15 par