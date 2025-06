Parcours des arts en fête Parcours des arts Hyères 5 juillet 2025 07:00

Var

Parcours des arts en fête
Centre-ville Hyères

Samedi 2025-07-05

2025-07-06

2025-07-05

Durant 2 jours, venez à la rencontre des artisans d’art, et profiter des nombreuses animations: théâtre de rue, concert, atelier, performance de cirque de rue.

Parcours des arts Centre-ville

Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

English: The arts circuit celebrates

During 2 days, come to meet the craftsmen of art, and enjoy the many activities: street theater, concert, workshop, street circus performance.

German: Festlicher Kunstparcours

Zwei Tage lang können Sie Kunsthandwerkern begegnen und von zahlreichen Veranstaltungen profitieren: Straßentheater, Konzerte, Workshops und Straßenzirkusvorführungen.

Italiano: Celebrazione delle arti

Nel corso di 2 giorni, venite a incontrare gli artigiani e godetevi una vasta gamma di attività, tra cui teatro di strada, concerti, laboratori e spettacoli di circo di strada.

Espanol:

Durante 2 días, venga a conocer a los artesanos y disfrute de las numerosas animaciones: teatro de calle, concierto, taller, espectáculo de circo callejero.

