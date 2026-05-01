Parcours des arts et métiers d’art Rencontres littéraires Salle des mariages Villerville

Villerville

Parcours des arts et métiers d’art Rencontres littéraires

Salle des mariages Rez-de-jardin de la mairie Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-14

Dans le cadre du Parcours des arts et métiers d’art organisé à Villerville le week-end de l’Ascension, la ville accueille des écrivains pour des dédicaces, des rencontres ou des ateliers.

Dans le cadre du Parcours des arts et métiers d’art organisé à Villerville le week-end de l’Ascension, la ville accueille des écrivains pour des dédicaces, des rencontres ou des ateliers.

1 > ATELIER illustration au pastel destiné aux enfants de 3 à 8 ans avec Renée QUEREL

Jeudi 14 mai de 11h à 12h30 ou de 14h à 16h

Renée Querel, jeune retraitée, originaire de Villerville, est passionnée de dessins au pastel. Depuis sa rencontre avec Benjamin Herzberg, directeur de Gaspard édition, elle illustre des livres pour enfants que vous connaissez peut-être…

Gratuit

2 > RENCONTRE Une voix une plume, avec Philippe CHAUVEAU, Odile COHEN et Charlotte des GEORGES

Jeudi 14 mai de 17h à 19h

Philippe Chauveau, journaliste littéraire, orchestre une rencontre entre deux comédiennes qui savent donner du relief aux mots, que ce soit par la voix ou l’écriture.

Comédienne au théâtre et au cinéma, formée au Cours Florent puis au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Odile Cohen est aussi connue pour prêter sa voix à des actrices holywoodiennes (doublage). Sa voix est connue des auditeurs de livres audio. Récemment, Odile a enregistré le livre de Gisèle Pélicot Et la joie de vivre (Audiolib). C’est dans sa maison de Villerville qu’elle vient régulièrement travailler au grand air.

Licenciée en lettres à la Sorbonne, Charlotte des Georges a écrit pour le théâtre et la télévision (Canal+), avant de se lancer dans des seules en scène. Son spectacle La Reine des Abeilles paraîtra en BD en septembre prochain aux Presses de la Cité. Sa première pièce de théâtre Quincaillerie est programmée au théâtre des Mathurins début 2027.

3 > RENCONTRE De l’écrit à l’écran

Vendredi 15 mai de 17h à 19h

Rencontre et partage entre deux auteures.

Sophie DESCHAMPS a été actrice, notamment dans les Cies de Jean-Louis Barrault et Robert Hossein, puis scénariste pour la télévision (La Dernière Reine de Tahiti) et Présidente de la Société des Auteurs à Paris (SACD).

Lorraine LEVY est scénariste et réalisatrice pour le cinéma (Le Fils de l’Autre, grand prix et prix de la mise en scène au Festival international de Tokyo, Knock avec Omar Sy…) ou pour la télévision. Son dernier téléfilm, Clemenceau la force d’aimer, avec Pierre Arditi, a reçu les Lauriers de la Fiction 2024.

4 > RENCONTRES-DEDICACES avec les auteurs

– Jeudi 14 mai de 14h à 17h Gérard PLU

– Vendredi 15 mai de 14h à 17h Axel DEPONDT, Jean-Michel WEIL et Anne DEPONDT (présente les livres de Patrick Grainville)

– Samedi 16 mai à partir de 14h, en présence de Philippe Chauveau

Emmanuelle COSSO, Brigitte Fanny COHEN, Jérôme ATTAL et Stéphane ENCEL

5 > Des livres écrits par des auteurs Villervillais ou amis de Villerville seront également présentés lors de ces trois après-midi

Didier PLEUX De l’enfant roi à l’enfant tyran, L’éducation bienveillante ça suffit, L’art du bon sens

Arnaud CATHRINE Je ne retrouve personne, Roman des plages

Patrick GRAINVILLE L’orgie, la neige, La falaise des fous, La nef de Géricault

François REYNAERT L’histoire du Monde passe par Paris

Gisèle PELICOT/Judith PERIGNON Et la joie de vivre

Jacques CHEGARAY L’étonnante histoire de Villerville (également en vente à Villerville Tourisme)

Et aussi Histoire Brigade Piron Trois vétérans sur les pas des libérateurs de pays d’Auge… , Le confortement de la falaise de Villerville, Un Singe en Hiver (DVD).

Présence d’un stand de l’association Les Donneurs de Voix. .

Salle des mariages Rez-de-jardin de la mairie Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Parcours des arts et métiers d’art Rencontres littéraires

As part of the Arts and Crafts Trail organised in Villerville over the Ascension weekend, the town is hosting writers for book signings, meetings and workshops.

L’événement Parcours des arts et métiers d’art Rencontres littéraires Villerville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT SPL Deauville