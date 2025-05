Parcours des Dames – Pellevoisin, 7 juin 2025 15:00, Pellevoisin.

Indre

Parcours des Dames Pellevoisin Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 15:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Découvrez les pépites de Pellevoisin et des œuvres du répertoire de Maria Feres.

À l’occasion d’une balade commentée de 7km suivie d’un concert au Foyer Rural.

Au programme

15h balade commentée de 7km et départ groupé du Foyer Rural.

17h45 pose de la plaque sur le Foyer Rural.

19h concert la Soprano Laure Petit, accompagné au piano, interprète des œuvres du répertoire de Maria Feres. 12 .

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 84 81 51 parcoursdesdames36@laposte.net

English :

Discover nuggets from Pellevoisin and works from Maria Feres’ repertoire.

German :

Entdecken Sie die Nuggets von Pellevoisin und Werke aus dem Repertoire von Maria Feres.

Italiano :

Scoprite le pepite di Pellevoisin e le opere del repertorio di Maria Feres.

Espanol :

Descubra las pepitas de Pellevoisin y obras del repertorio de Maria Feres.

L’événement Parcours des Dames Pellevoisin a été mis à jour le 2025-05-22 par OT Pays de Valençay