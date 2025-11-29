Parcours des lanternes Rue du Parc Forbach

Parcours des lanternes

Pour la quatrième année consécutive, la Ville de Forbach accueille le Sentier des Lanternes, spectacle grandeur nature, tout en lumières et magie ! Loin du tumulte quotidien, le Parcours des Lanternes offre une immersion totale dans un monde féérique.

Cette année, de nouvelles lanternes et une nouvelle scénographie vous attendent !

Ouverture du Parcours des Lanternes à la Roseraie du Parc du Schlossberg, du 29 novembre au 07 janvier.Tout public

English :

For the fourth year running, the town of Forbach hosts the Sentier des Lanternes, a life-size show full of lights and magic! Far from the hustle and bustle of everyday life, the Lantern Trail offers total immersion in a magical world.

This year, new lanterns and a new scenography await you!

The Lantern Trail opens at the Roseraie du Parc du Schlossberg, from November 29 to January 07.

German :

Zum vierten Mal in Folge empfängt die Stadt Forbach den Sentier des Lanternes (Laternenpfad), ein lebensgroßes Spektakel voller Lichter und Magie! Weit weg von der Hektik des Alltags bietet der Laternenpfad ein völliges Eintauchen in eine märchenhafte Welt.

Dieses Jahr erwarten Sie neue Laternen und eine neue Szenografie!

Öffnung des Laternenparcours im Rosengarten des Schlossbergparks vom 29. November bis zum 07. Januar.

Italiano :

Per il quarto anno consecutivo, la città di Forbach ospita il Sentier des Lanternes, uno spettacolo a grandezza naturale pieno di luci e magia! Lontano dalla frenesia della vita quotidiana, il Sentiero delle Lanterne offre un’immersione totale in un mondo magico.

Quest’anno vi aspettano nuove lanterne e una nuova scenografia!

Il Sentiero delle Lanterne apre alla Roseraie du Parc du Schlossberg, dal 29 novembre al 7 gennaio.

Espanol :

Por cuarto año consecutivo, la ciudad de Forbach acoge el Sentier des Lanternes, un espectáculo a escala real lleno de luces y magia Lejos del ajetreo de la vida cotidiana, el Sendero de las Linternas ofrece una inmersión total en un mundo mágico.

Este año le esperan nuevas linternas y una nueva escenografía

La Ruta de los Farolillos abre sus puertas en la Roseraie du Parc du Schlossberg, del 29 de noviembre al 7 de enero.

