Parcours d’orientation à la Pyramide du Loup Lieu dit Les Gilats Toucy
Parcours d’orientation à la Pyramide du Loup
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-04-04
fin : 2026-11-11
Un nouvel Espace Sports d’Orientation à la Pyramide du Loup ! Venez tester votre sens de l’orientation… Seul, entre amis ou en famille, de 7 à 77 ans, vous pouvez réaliser ces parcours d’orientation en pleine nature. Novice ou confirmé, il y a un parcours pour tous les niveaux.
Mais au fait, c’est quoi un parcours d’orientation ?
Le principe, trouver les balises ! Comme un jeu de piste, il s’agit de découvrir des balises en suivant l’itinéraire de son choix grâce à une carte spéciale d’orientation et éventuellement une boussole. Le tout le plus rapidement possible. Pour attester de votre passage, vous devez à chaque balise marquer votre passage en poinçonnant un carton de contrôle et faire valider les résultats par l’organisateur à votre arrivée. .
Lieu dit Les Gilats La Pyramide du Loup Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 94 64 47 contact@lapyramideduloup.com
