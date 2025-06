Parcours d’orientation à la Regrippière La Regrippière Loire-Atlantique

Parcours d’orientation à la Regrippière 44330 La Regrippière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Nouvelle offre sur le territoire Sèvre & Loire de parcours Permanent d’Orientation à la Regrippière.

https://lentrainante.cc-sevreloire.fr/sortir-bouger/culture-sport-loisir/parcours-dorientation/

English :

New permanent orienteering course at La Regrippière in the Sèvre & Loire region.

Deutsch :

Neues Angebot im Gebiet Sèvre & Loire für einen permanenten Orientierungslauf in La Regrippière.

Italiano :

Un nuovo percorso permanente di orienteering a La Regrippière, nella regione di Sèvre & Loire.

Español :

Un nuevo recorrido permanente de orientación en La Regrippière, en la región de Sèvre y Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-17 par eSPRIT Pays de la Loire