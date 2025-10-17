Parcours d’orientation Les Jardins d’Aure Château de Viella Viella

Partez pour une balade ludique et pédagogique, à travers les vignes.

À l’aide de la carte fournie à l’accueil du domaine, retrouvez les 12 cartes balises le long des Jardins d’Aure.

Une promenade où tradition et jeux s’unissent pour le plaisir des petits et des grands.

Château de Viella Château Viella Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 81 contact@chateauviella.fr

English :

Take a fun, educational stroll through the vineyards.

Using the map provided at the estate reception desk, find the 12 marker cards along the Jardins d?Aure.

A walk where tradition and games come together for the pleasure of young and old alike.

German :

Begeben Sie sich auf eine spielerische und pädagogische Wanderung durch die Weinberge.

Mithilfe der Karte, die Sie am Empfang des Weinguts erhalten, finden Sie die 12 Karten mit den Wegweisern entlang der Jardins d’Aure.

Ein Spaziergang, bei dem sich Tradition und Spiel zur Freude von Groß und Klein vereinen.

Italiano :

Partite per una passeggiata divertente ed educativa tra i vigneti.

Utilizzando la mappa fornita alla reception della tenuta, trovate i 12 cartellini lungo i Jardins d’Aure.

Una passeggiata in cui tradizione e gioco si fondono per il divertimento di grandi e piccini.

Espanol :

Emprenda un divertido y didáctico paseo por los viñedos.

Utilizando el mapa que se le proporcionará en la recepción de la finca, encuentre las 12 tarjetas marcadoras a lo largo de los Jardins d’Aure.

Un paseo donde la tradición y el juego se unen para el disfrute de grandes y pequeños.

