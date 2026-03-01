Parcours d’orientation O’Crêpes Départ du collège Bellenaves

Parcours d’orientation O’Crêpes

Départ du collège Avenue Michelet Bellenaves Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 17:45:00

fin : 2026-03-27 19:15:00

Date(s) :

2026-03-27

La section CO du collège de Bellenaves organise une course d’orientation et Rand’Orientation ouverte à tous.

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Départ du collège Avenue Michelet Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 30 22

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English :

The CO section at Bellenaves secondary school is organizing an orienteering and Rand’Orientation race open to all.

L’événement Parcours d’orientation O’Crêpes Bellenaves a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Val de Sioule