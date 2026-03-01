Parcours d’orientation O’Crêpes Départ du collège Bellenaves
Parcours d’orientation O’Crêpes Départ du collège Bellenaves vendredi 27 mars 2026.
Parcours d’orientation O’Crêpes
Départ du collège Avenue Michelet Bellenaves Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 17:45:00
fin : 2026-03-27 19:15:00
Date(s) :
2026-03-27
La section CO du collège de Bellenaves organise une course d’orientation et Rand’Orientation ouverte à tous.
.
Départ du collège Avenue Michelet Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 30 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The CO section at Bellenaves secondary school is organizing an orienteering and Rand’Orientation race open to all.
L’événement Parcours d’orientation O’Crêpes Bellenaves a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Val de Sioule