Parcours d’orientation pour enfants – À la découverte du quartier de Virieux. Maison du Parc du Pilat Pélussin

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Vix le chat, mascotte du quartier de Virieux, conduira les jeunes aventuriers au cœur de ce quartier ancien qui conserve aujourd’hui encore bien des traces du passé.

Chaque bonne réponse permet de trouver une lettre et de résoudre la dernière énigme posée par ce coquin de Vix !

Maison du Parc du Pilat 2 rue Benay 42410 Pelussin Pélussin 42410 Au Mas Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Commune de Pélussin