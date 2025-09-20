Parcours d’orientation pour tous – À la découverte du patrimoine de Pélussin. Maison du Parc du Pilat Pélussin

Parcours d’orientation pour tous – À la découverte du patrimoine de Pélussin. Maison du Parc du Pilat Pélussin samedi 20 septembre 2025.

Parcours d’orientation pour tous – À la découverte du patrimoine

de Pélussin. 20 et 21 septembre Maison du Parc du Pilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ce parcours sans difficulté permet aux orienteurs en herbe ou confirmés de découvrir 15 points remarquables du patrimoine de la commune.

Maison du Parc du Pilat 2 rue Benay 42410 Pelussin Pélussin 42410 Au Mas Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ce parcours sans difficulté permet aux orienteurs en herbe ou confirmés de découvrir 15 points remarquables du patrimoine de la commune.

Commune de Pélussin