Parcours d’orientation Sensoria Rio Saint-Lary-Soulan
Parcours d’orientation Sensoria Rio Saint-Lary-Soulan jeudi 23 octobre 2025.
Parcours d’orientation
Sensoria Rio SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 16:00:00
fin : 2025-10-23 18:00:00
Date(s) :
2025-10-23
Pour tous les enfants, accompagnés d’un adulte. Prévoir un stylo.
Gratuit. Rendez-vous devant le Sensoria Rio. .
Sensoria Rio SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
For all children, accompanied by an adult. Please bring a pen.
German :
Für alle Kinder in Begleitung eines Erwachsenen. Einen Stift mitbringen.
Italiano :
Per tutti i bambini, accompagnati da un adulto. Si prega di portare una penna.
Espanol :
Para todos los niños, acompañados de un adulto. Se ruega traer bolígrafo.
