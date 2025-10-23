Parcours d’orientation Sensoria Rio Saint-Lary-Soulan

Parcours d’orientation

Sensoria Rio SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-23 16:00:00

fin : 2025-10-23 18:00:00

2025-10-23

Pour tous les enfants, accompagnés d’un adulte. Prévoir un stylo.

Gratuit. Rendez-vous devant le Sensoria Rio. .

Sensoria Rio SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

For all children, accompanied by an adult. Please bring a pen.

German :

Für alle Kinder in Begleitung eines Erwachsenen. Einen Stift mitbringen.

Italiano :

Per tutti i bambini, accompagnati da un adulto. Si prega di portare una penna.

Espanol :

Para todos los niños, acompañados de un adulto. Se ruega traer bolígrafo.

