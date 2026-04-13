Parcours d’ouverture Mai à Vélo du GHT de Psychiatrie Nord – Pas-de-Calais, Parc de la Ramie, 13-17 Rue des Martyrs, 59113 Seclin, Seclin
Parcours d’ouverture Mai à Vélo du GHT de Psychiatrie Nord – Pas-de-Calais, Parc de la Ramie, 13-17 Rue des Martyrs, 59113 Seclin, Seclin mardi 5 mai 2026.
Parcours d’ouverture Mai à Vélo du GHT de Psychiatrie Nord – Pas-de-Calais Mardi 5 mai, 13h30 Parc de la Ramie, 13-17 Rue des Martyrs, 59113 Seclin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T13:30:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T13:30:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00
Mardi 5 mai à Seclin (EPSM Lille-Métropole)
Parcours d’ouverture Mai à Vélo du GHT de Psychiatrie Nord – Pas-de-Calais
Une boucle de 10 km et une de 2 km dans Seclin
Rendez-vous à 13h30 sur le parking du parc de la Ramie Départ à 14h
>>> Parc de la Ramie, 13-17 Rue des Martyrs, 59113 Seclin (parcours fléchés ouverts aux usagers et aux professionnels)
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Pause/ravitaillement à mi-parcours dans les jardins de la salle des fêtes d’Houplin-Ancoisne
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Goûter sportif et festif de 16h à 17h au parc de la Ramie
Casque fortement recommandé, gants et gilet de visibilité préconisés.
>>> Parcours fléchés ouverts aux usagers et aux professionnels
Informations et inscriptions sur :
https://www.ghtpsy-npdc.fr/actualite/challenge-mai-velo-2026
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Une boucle de 10 km et une de 2 km dans Seclin Parc de la Ramie, 13-17 Rue des Martyrs, 59113 Seclin (parcours fléchés ouverts aux usagers et aux professionnels)
© EPSM Lille-Métropole