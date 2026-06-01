Parcours du Cœur 2026 Salle Polyvalente Gonneville-sur-Honfleur

Gonneville-sur-Honfleur

Parcours du Cœur 2026

Salle Polyvalente Rue Binot Paulmier Gonneville-sur-Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:30:00

fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Les 10kms des Parcours du Cœur 2026

Organisés par le Club Cœur & Santé de la Côte Fleurie, le Centre Hospitalier de la Côte Fleurie et l’Association Normande des Greffés Cardiaques

Les 10kms des Parcours du Cœur 2026

Organisés par le Club Cœur & Santé de la Côte Fleurie, le Centre Hospitalier de la Côte Fleurie et l’Association Normande des Greffés Cardiaques

Au programme de la matinée, chaussez les baskets pour un parcours encadré de course à pied de 10 km ouvert à tous (marche rapide possible).

Départ groupé à 10h30

En parallèle de cette course, des 08h30, une équipe spécialisée proposera à tous les participants volontaires un dispositif de dépistage des pathologies cardiovasculaires (prise de tension, cholestérol, diabète, test physique…).

L’après-midi concernera tous les publics avec dès 14h00, une randonnée 12 km (boucle possible à 5 kms).

Pour clôturer cette belle journée, Maeva proposera une initiation Yoga à 16h30.

Espace d’informations (associations santé, activité physique, alimentation, addiction, mutuelle…)

Buvette et Restauration sur place

Inscription Individuelle Les 10 kms du Coeur

Le tarif comprend

– le dossard numéroté a récupérer avant le départ

– la collation d’avant départ

– le t-shirt officiel de l’évènement

– l’accès aux différents ateliers de dépistage

– l’encadrement & l’équipe soignante .

Salle Polyvalente Rue Binot Paulmier Gonneville-sur-Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 87 62 33 07 clubcoeursante.cf@gmail.com

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English : Parcours du Cœur 2026

The 2026 Parcours du Coeur 10kms

Organised by the Côte Fleurie Heart & Health Club, the Côte Fleurie Hospital and the Normandy Heart Transplant Association.

L’événement Parcours du Cœur 2026 Gonneville-sur-Honfleur a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Honfleur-Beuzeville