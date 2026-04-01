Parcours du coeur à Harcelaines Maisnières
Parcours du coeur à Harcelaines Maisnières dimanche 19 avril 2026.
Maisnières
Parcours du coeur à Harcelaines
Rue de la croix Maisnières Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 08:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Départs 9h -Salle du foyer à Harcelaines (Rue de la croix)
Au programme 3 épreuves
– Parcours VTT 35 km
– Parcours Marche 10 km
– Parcours Trail 10km
Accessible à tous !
Infos 06 61 26 38 27
Organisé par le Foyer rural de Maisnières-Tilloy (FRMT)
Infos wwwparcoursducoeurhautsdefrancefr
Départs 9h -Salle du foyer à Harcelaines (Rue de la croix)
Au programme 3 épreuves
– Parcours VTT 35 km
– Parcours Marche 10 km
– Parcours Trail 10km
Accessible à tous !
Infos 06 61 26 38 27
Organisé par le Foyer rural de Maisnières-Tilloy (FRMT)
Infos wwwparcoursducoeurhautsdefrancefr .
Rue de la croix Maisnières 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 61 26 38 27
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English :
Starts: 9am -Halle du foyer in Harcelaines (Rue de la croix)
Program: 3 events:
– Mountain bike course 35 km
– Walking course 10 km
– Trail Course 10km
Open to all!
Info: 06 61 26 38 27
Organized by Foyer rural de Maisnières-Tilloy (FRMT)
Information: wwwparcoursducoeurhautsdefrancefr
L’événement Parcours du coeur à Harcelaines Maisnières a été mis à jour le 2019-02-13 par OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle