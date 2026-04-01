Maisnières

Parcours du coeur à Harcelaines

Rue de la croix Maisnières Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Départs 9h -Salle du foyer à Harcelaines (Rue de la croix)

Au programme 3 épreuves

– Parcours VTT 35 km

– Parcours Marche 10 km

– Parcours Trail 10km

Accessible à tous !

Infos 06 61 26 38 27

Organisé par le Foyer rural de Maisnières-Tilloy (FRMT)

Infos wwwparcoursducoeurhautsdefrancefr

Départs 9h -Salle du foyer à Harcelaines (Rue de la croix)

Au programme 3 épreuves

– Parcours VTT 35 km

– Parcours Marche 10 km

– Parcours Trail 10km

Accessible à tous !

Infos 06 61 26 38 27

Organisé par le Foyer rural de Maisnières-Tilloy (FRMT)

Infos wwwparcoursducoeurhautsdefrancefr .

Rue de la croix Maisnières 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 61 26 38 27

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English :

Starts: 9am -Halle du foyer in Harcelaines (Rue de la croix)

Program: 3 events:

– Mountain bike course 35 km

– Walking course 10 km

– Trail Course 10km

Open to all!

Info: 06 61 26 38 27

Organized by Foyer rural de Maisnières-Tilloy (FRMT)

Information: wwwparcoursducoeurhautsdefrancefr

L’événement Parcours du coeur à Harcelaines Maisnières a été mis à jour le 2019-02-13 par OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle