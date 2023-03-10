Parcours du coeur

Petite Rue du Champ de Mars Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Pour protéger notre santé et renforcer notre bien-être, les Parcours du Cœur encouragent chacun à retrouver le plaisir de bouger et prendre soin de son corps. Une activité physique régulière contribue à renforcer l’organisme, réduit de 20 à 30 % le risque de maladies chroniques et favorise l’équilibre mental. Pour préserver sa forme, différents parcours sont proposés marches familiales et nordiques, courses à pied, balades à vélo, natation et mini-triathlon.

Petite Rue du Champ de Mars Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 6 25 75 49 03

English :

To protect our health and enhance our well-being, Les Parcours du C?ur encourage everyone to rediscover the pleasure of getting moving and taking care of their bodies. Regular physical activity strengthens the body, reduces the risk of chronic disease by 20-30% and promotes mental equilibrium. To help you stay in shape, we offer a range of courses: family walks, Nordic walking, running, cycling, swimming and mini-triathlon.

L’événement Parcours du coeur Abbeville a été mis à jour le 2023-03-10 par OT DE LA BAIE DE SOMME