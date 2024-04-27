Parcours du coeur Ailly-le-Haut-Clocher Ailly-le-Haut-Clocher

Parcours du coeur Ailly-le-Haut-Clocher

Salle des fêtes Ailly-le-Haut-Clocher Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 08:30:00

fin : 2026-03-08 13:00:00

Date(s) :

2026-03-08

L’Association Parcours Santé Centulois en collaboration avec La Fédération Française de Cardiologie organisent Le Parcours du Cœur le dimanche 8 mars 2026 à Saint-Riquier, à la salle des fêtes (3, rue Notre Dame).

Cet événement ouvert à tous a pour objectif de sensibiliser à la prévention des maladies cardiovasculaires par l’activité physique et l’information santé.

Au programme

Marche ou course de 5 km

Course de 12 km

Échauffement collectif encadré par un coach à 9h

Tout au long de la matinée, des stands de prévention seront proposés (nutrition, santé du cœur), ainsi qu’une initiation aux gestes qui sauvent, la présentation des clubs sportifs centulois et une découverte de la self-défense. Une tombola et une collation offerte viendront compléter l’événement.

L’inscription est obligatoire à partir de 8h30. Les dons sont libres et seront intégralement reversés à la Fédération Française de Cardiologie.

Un rendez-vous sportif, solidaire et convivial, placé sous le signe de la santé et du bien-être.

Salle des fêtes Ailly-le-Haut-Clocher 80135 Somme Hauts-de-France

English :

The Parcours Santé Centulois association, in collaboration with the French Federation of Cardiology, is organizing the Parcours du C?ur on Sunday March 8, 2026 in Saint-Riquier, at the salle des fêtes (3, rue Notre Dame).

The aim of this event, which is open to all, is to raise awareness of cardiovascular disease prevention through physical activity and health information.

Program:

5 km walk or run

12 km run

Collective warm-up with a coach at 9 a.m

Throughout the morning, prevention stands will be set up (nutrition, heart health), as well as an introduction to life-saving techniques, a presentation of Centul sports clubs and a self-defense course. A tombola and refreshments will round off the event.

Registration is compulsory from 8.30am. Donations are free and will be donated in full to the French Federation of Cardiology.

A sporting, supportive and friendly event, dedicated to health and well-being.

L’événement Parcours du coeur Ailly-le-Haut-Clocher Ailly-le-Haut-Clocher a été mis à jour le 2024-04-27 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre