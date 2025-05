Parcours du Coeur – Camiers, 18 mai 2025 07:00, Camiers.

Pas-de-Calais

Parcours du Coeur Rue du Vieux Moulin Camiers Pas-de-Calais

Rendez-vous à 9H30 à la mairie de Camiers pour un échauffement en musique Départ à 10H des marches de 3.5 km accessible aux PMR et de 6.5km non accessible aux PMR Gratuit et sans inscription .

Rue du Vieux Moulin

Camiers 62176 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 72 18 officedetourisme@camiers.fr

