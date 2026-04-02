Parcours du coeur Médiathèque de Dole Dole
Parcours du coeur Médiathèque de Dole Dole vendredi 1 mai 2026.
Dole
Parcours du coeur
Médiathèque de Dole 2 rue Bauzonnet Dole Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:30:00
fin : 2026-05-01 11:30:00
Date(s) :
2026-05-01
Accès adapté aux personnes à mobilité réduite
Gratuit .
Médiathèque de Dole 2 rue Bauzonnet Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 37 14 75
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English : Parcours du coeur
L’événement Parcours du coeur Dole a été mis à jour le 2026-04-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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