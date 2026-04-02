Parcours du coeur Médiathèque de Dole Dole

Dole

Parcours du coeur

Médiathèque de Dole 2 rue Bauzonnet Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:30:00

fin : 2026-05-01 11:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Accès adapté aux personnes à mobilité réduite

Gratuit .

Médiathèque de Dole 2 rue Bauzonnet Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 37 14 75

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English : Parcours du coeur

L’événement Parcours du coeur Dole a été mis à jour le 2026-04-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE