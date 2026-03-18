Parcours du Coeur du Club Coeur et Santé en Pays Foyen Saint-Avit-Saint-Nazaire
Parcours du Coeur du Club Coeur et Santé en Pays Foyen Saint-Avit-Saint-Nazaire samedi 28 mars 2026.
Parcours du Coeur du Club Coeur et Santé en Pays Foyen
Salle Marcel Duchant Saint-Avit-Saint-Nazaire Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Parcours du Coeur par le Club Coeur et Santé en Pays Foyen.
Rendez-vous à côté de la salle de sport Marcel DUCHANT à 14h pour l’accueil et départ du parcours à 14h30.
Trois parcours pédestres au choix 4km, 8km et 10km.
Une bouteille d’eau sera fournie au départ.
Participation 2€ par personne.
Marche qui sera clôturée par une démonstration initiation aux gestes qui sauvent .
Les Docteurs VIRCOULON et OYSEL seront présents pour répondre à vos questions. .
Salle Marcel Duchant Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 29 04
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English : Parcours du Coeur du Club Coeur et Santé en Pays Foyen
L’événement Parcours du Coeur du Club Coeur et Santé en Pays Foyen Saint-Avit-Saint-Nazaire a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays Foyen