Parcours du Coeur du Club Coeur et Santé en Pays Foyen

Salle Marcel Duchant Saint-Avit-Saint-Nazaire Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Parcours du Coeur par le Club Coeur et Santé en Pays Foyen.

Rendez-vous à côté de la salle de sport Marcel DUCHANT à 14h pour l’accueil et départ du parcours à 14h30.

Trois parcours pédestres au choix 4km, 8km et 10km.

Une bouteille d’eau sera fournie au départ.

Participation 2€ par personne.

Marche qui sera clôturée par une démonstration initiation aux gestes qui sauvent .

Les Docteurs VIRCOULON et OYSEL seront présents pour répondre à vos questions. .

Salle Marcel Duchant Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 29 04

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English : Parcours du Coeur du Club Coeur et Santé en Pays Foyen

L’événement Parcours du Coeur du Club Coeur et Santé en Pays Foyen Saint-Avit-Saint-Nazaire a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays Foyen