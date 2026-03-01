Parcours du cœur

Impasse de la Métairie Ferrière-sur-Beaulieu Indre-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:15:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Rendez-vous à partir de 8h15 pour la prise de votre tension ; départ de la marche à 9h.

Deux circuits de 6km sont proposés, avec un ravitaillement à mi-parcours et un pot de l’amitié à l’arrivée.

Les bénéfices seront reversés à la Fédération de Cardiologie.

Impasse de la Métairie Ferrière-sur-Beaulieu 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 10 46 07 andree.brault@wanadoo.fr

English :

Meet at 8.15am to take your blood pressure; walk starts at 9am.

Two 6km circuits are available, with refreshments at the halfway point and a pot de l’amitié at the finish.

Profits will be donated to the Fédération de Cardiologie.

L’événement Parcours du cœur Ferrière-sur-Beaulieu a été mis à jour le 2026-03-01 par Loches Touraine Châteaux de la Loire