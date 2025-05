Parcours du cœur – Granges-le-Bourg, 21 juin 2025 10:00, Granges-le-Bourg.

Haute-Saône

Parcours du cœur salle de l’ancienne école Granges-le-Bourg Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 17:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Au programme: parcours de marche familiale de 4 et 5km. Dépistage, nutritionniste, présence des pompiers pour l’apprentissage des geste qui sauvent et animations.

Organisé par la commune et la Fédération Française de Cardiologie. .

salle de l’ancienne école

Granges-le-Bourg 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 34 79 34

