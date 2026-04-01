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Parcours du coeur Pernes-lès-Boulogne

Parcours du coeur Pernes-lès-Boulogne dimanche 12 avril 2026.

Ville : 62126 Pernes-lès-Boulogne

Département : Pas-de-Calais

Début : 2026-04-12T

Fin : 2026-02-12T

Tarif :

Pernes-lès-Boulogne

Parcours du coeur

Pernes-lès-Boulogne Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-02-12

Date(s) :
2026-04-12

Ce 12 avril est organiser des randonnées les parcours du coeur
Organiser par Comité d’Animation de Pernes lez Boulogne   .

Pernes-lès-Boulogne 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 86 31 66 38  animation.pernes@gmail.com

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English :

L’événement Parcours du coeur Pernes-lès-Boulogne a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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