Parcours du cœur Saint-Amarin

Saint-Amarin

Parcours du cœur

Place des Diables Bleus Saint-Amarin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

L’objectif de cette journée est de faire de cet événement un rendez-vous incontournable, de convier tous les ans, à pareille époque, un maximum de personnes avec des activités physiques adaptées à tous et des ateliers d’informations préventives telles que l’alimentation saine et la connaissance des gestes qui sauvent.

L’association Sésame organise pour la sixième année consécutive le Parcours du Cœur , une journée dédiée à la sensibilisation et à la prévention des maladies cardiovasculaires, ouverte à l’ensemble des habitants de notre territoire.

Les parcours du cœur sont une grande opération de prévention-santé organisée au niveau national par la Fédération Française de Cardiologie. Ils ont pour but de faire reculer les maladies cardio-vasculaires par l’information, le dépistage et l’apprentissage de pratiques de vie plus saines. Le but immédiat est de reconnecter la population avec un effort physique régulier en montrant qu’il peut être source de plaisir et contribuer à combattre très simplement l’obésité, l’hypertension artérielle et le stress. Les dons récoltés lors de cette journée seront intégralement reversés à la Fédération Française de Cardiologie pour soutenir ses actions dans la recherche et la prévention.

L’objectif de cette journée est de faire de cet événement un rendez-vous incontournable, de convier tous les ans, à pareille époque, un maximum de personnes avec des activités physiques adaptées à tous et des ateliers d’informations préventives telles que l’alimentation saine et la connaissance des gestes qui sauvent. 0 .

Place des Diables Bleus Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est marieclaire.hatterer@gmail.com

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English :

The aim of the day is to make this event a not-to-be-missed event, inviting as many people as possible every year at this time of year, with physical activities suitable for all, and preventive information workshops such as healthy eating and life-saving techniques.

L’événement Parcours du cœur Saint-Amarin a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin