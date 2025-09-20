Parcours du combattant au château de Vincennes Château de Vincennes Vincennes

Parcours du combattant au château de Vincennes 20 et 21 septembre Château de Vincennes Val-de-Marne

En accès libre, livret d’orientation à récupérer à l’entrée du château au stand d’information du SHD | Dès 6 ans.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Centre des monuments nationaux et le Service historique de la Défense vous accueillent, en tenue de sport, pour un parcours du combattant. Sport, défis et énigmes sont au rendez-vous pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent découvrir, autrement, le château de Vincennes.

Château de Vincennes 1 avenue de Paris, 94300 Vincennes, France Vincennes 94300 Vignerons Val-de-Marne Île-de-France +33148083120 http://www.chateau-de-vincennes.fr https://fr-fr.facebook.com/ChateauDeVincennes De Charles V à nos jours, en passant par Henri II et Louis XIV, le château de Vincennes a été au centre de la vie politique et militaire de la France pendant plusieurs siècles. Le donjon est aujourd’hui considéré comme le plus haut d’Europe. Il est un merveilleux exemple de l’architecture militaire de la guerre de Cent ans. La Sainte Chapelle, récemment restaurée, demeure de nos jours un monument trop méconnu malgré la beauté de ses lignes. Ses vitraux du XVIe siècle sont reconnus comme des œuvres majeures de la Renaissance pour leur qualité artistique et technique. L’entrée au château et la sortie se font uniquement par la Tour du Village, sur l’avenue de Paris. À noter : d’importants travaux ont actuellement lieu à l’entrée du monument et rendent l’accès peu confortable pour les personnes à mobilité réduite (sol irrégulier, présences de camions…). Les portes qui se situent près du Parc floral sont fermées.

Atelier sportif

Pascal Lemaitre / Centre des monuments nationaux