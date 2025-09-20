Parcours du livret découverte « Raconte-moi le cœur de Chalon-sur-Saône » Espace patrimoine – Cour de l’hôtel Colmont Fusselet Chalon-sur-Saône

Livret disponible à l’Espace Patrimoine.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Partez à la découverte du cœur de Chalon-sur-Saône en suivant le parcours proposé par le livret, qui chemine du quai de la Poterne au quai des Messageries, en passant par la rue Edgar Quinet et la place Saint-Vincent. Vous pourrez vous intéresser à la muraille gallo-romaine, aux chapiteaux sculptés de la cathédrale, pour finir le long de la Saône et observer un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Munissez-vous d’un crayon, le livret comprend des activités adaptées aux enfants de 8 à 12 ans.

Espace patrimoine – Cour de l’hôtel Colmont Fusselet 5 place du Châtelet, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 93 15 98 Cette cour correspond à l’entré « côté cour » de l’hôtel Colmont Fusselet, édifié au XVIIIe siècle entre cour et jardin, ce dernier donnant sur la Saône. Elle est actuellement la sortie de l’Espace Patrimoine, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du patrimoine de Chalon-sur-Saône.

