Parcours du livret-découverte « Raconte-moi l’eau à Chalon-sur-Saône » Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône samedi 20 septembre 2025.

Gratuit | En téléchargement sur le site de la ville www.chalonsursaone.fr

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Ce livret à télécharger vous propose de découvrir l’eau à Chalon-sur-Saône en suivant un parcours adapté aux enfants de 8 à 12 ans, qui chemine de la place de Beaune à l’île Saint-Laurent, en passant par la rue Boichot et le quai Gambetta.

Vous pourrez vous intéresser à l’approvisionnement en eau, aux caprices de la Saône, au pont des Chavannes, pour finir le long de la Saône et observer la végétation des rives.

Munissez-vous d’un crayon !

L'Espace Patrimoine de Chalon-sur-Saône n'est ni un musée, ni un service d'archives, mais un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de la cité, idéal pour comprendre ou redécouvrir l'évolution de la forme urbaine à Chalon. C'est l'un des outils mis en œuvre par le service d'animation du patrimoine de la ville pour faire connaître la cité, comme les visites guidées pour adultes ou les ateliers du patrimoine à destination du jeune public. Il atteste de l'appartenance de la ville au réseau national des Villes et Pays d'Art et d'Histoire. L'hôtel Colmont Fusselet est partiellement classé au titre des Monuments historiques (le puits, le portail, la clôture, la toiture et la grille). Situé à proximité du musée Niépce et de l'Office du tourisme, en bord de Saône.

© Émilie Gallay Wawrzyniak / Ville de Chalon-sur-Saône