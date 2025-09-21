Parcours du patrimoine du Morier Centre social du Morier Joué-lès-Tours

Parcours du patrimoine du Morier Centre social du Morier Joué-lès-Tours dimanche 21 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Présentation du nouveau parcours du patrimoine réalisé par les membres du Conseil de quartier du Morier avec un départ et une arrivée devant le Centre Social du Morier.

Centre social du Morier Avenue Mozart 37300 Joué-les-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247670336 http://csxrabieremorier.centres-sociaux.fr/ Structure de quartier proposant un accueil tout public.

Des services de permanences sociales, administratives et aussi des activités pour les adultes et les enfants de 2 mois à 12 ans y sont proposés. Transports et parkings à proximité.

Ville de Joué-lès-Tours