Parcours du Patrimoine Jocondien – Joué Centre, Place François-Mitterrand, Joué-lès-Tours

Informations pratiques

Parcours du Patrimoine Jocondien – Joué Centre Dimanche 20 septembre, 09h00 Place François-Mitterrand Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine jocondien en participant au « Parcours du Patrimoine Jocondien – Joué Centre », un circuit pédestre conçu par les membres du Conseil de quartier Joué Centre, en collaboration avec la Ville de Joué-lès-Tours.

Cette balade vous permettra d’explorer les lieux emblématiques du centre-ville et de mieux comprendre l’histoire et le patrimoine qui façonnent l’identité de la commune.

Rendez-vous le dimanche 20 septembre à partir de 9 h, avec un départ et une arrivée place François-Mitterrand.

Place François-Mitterrand Place François-Mittterrand 37300 Joué-les-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 39 70 93 https://www.jouelestours.fr Tramxay, bus, parkings à proximité

Partez à la découverte du patrimoine jocondien en participant au « Parcours du Patrimoine Jocondien – Joué Centre ».

©Ville de Joué-lès-Tours