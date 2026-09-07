Parcours du Patrimoine Jocondien – Joué Centre, Place François-Mitterrand, Joué-lès-Tours
dimanche 20 septembre 2026 · Place François-Mitterrand · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Parcours du Patrimoine Jocondien – Joué Centre Dimanche 20 septembre, 09h00 Place François-Mitterrand Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Partez à la découverte du patrimoine jocondien en participant au « Parcours du Patrimoine Jocondien – Joué Centre », un circuit pédestre conçu par les membres du Conseil de quartier Joué Centre, en collaboration avec la Ville de Joué-lès-Tours.
Cette balade vous permettra d’explorer les lieux emblématiques du centre-ville et de mieux comprendre l’histoire et le patrimoine qui façonnent l’identité de la commune.
Rendez-vous le dimanche 20 septembre à partir de 9 h, avec un départ et une arrivée place François-Mitterrand.
Place François-Mitterrand Place François-Mittterrand 37300 Joué-les-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 39 70 93 https://www.jouelestours.fr Tramxay, bus, parkings à proximité
Partez à la découverte du patrimoine jocondien en participant au « Parcours du Patrimoine Jocondien – Joué Centre ».
©Ville de Joué-lès-Tours
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