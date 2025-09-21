Parcours du patrimoine Joué Centre Place François-Mitterrand Joué-lès-Tours

Activité gratuite et ouverte à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Venez découvrir ou redécouvrir des sites remarquables du cœur de ville. Au cours de cet itinéraire élaboré par les membres du conseil de quartier Joué Centre en collaboration avec la Ville, les participants pourront s’approcher de belles demeures avec l’accord exceptionnel de leurs propriétaires. Départ et arrivée de la balade, place François Mitterrand.

Place François-Mitterrand Place François-Mittterrand 37300 Joué-les-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Ville de Joué-lès-Tours