Parcours du petit lutin découverte féerique du village Mittelwihr

Parcours du petit lutin découverte féerique du village

Place de la Salle des Fêtes Mittelwihr Haut-Rhin

Découvrez l’univers des manalas et déambulez le long d’un parcours magique avec le village des petits lutins.

Découvrez l’univers des manalas et partez sur un parcours magique avec le village des petits lutins, l’atelier du Père Noël et la nouveauté 2025, la féerie des nounours autour de la mairie. Une marche d’une heure environ à travers le village avec fléchage des décors et des sapins décorés de sujets en bois peints. Illuminé à partir de 18h00. 0 .

English :

Discover the world of manalas and stroll along a magical path with the village of little elves.

German :

Entdecken Sie die Welt der Manalas und schlendern Sie mit dem Dorf der kleinen Kobolde über einen magischen Parcours.

Italiano :

Scoprite il mondo di Manala e percorrete un sentiero magico con il villaggio dei piccoli elfi.

Espanol :

Descubre el mundo de las manalas y recorre un camino mágico con el pueblo de los pequeños elfos.

