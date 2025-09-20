Parcours d’une femme engagée du XXe siècle Château des Rohan Saverne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez à la rencontre de Louise Weiss, et découvrez la vie et les engagements de cette journaliste, féministe, femme de paix et européenne.

Château des Rohan 7 Place du Général de Gaulle, 67700 Saverne, France Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33388716395 https://www.saverne.fr/sport-culture/offre-culturelle/musee-de-saverne Construit au XVIIIe siècle et restauré au XIXe siècle à l’initiative de Napoléon III, cet ancien château épiscopal abrite aujourd’hui un musée, un relais culturel, une auberge de jeunesse et une école. Parkings à proximité

Venez découvrir la vie de Louise Weiss en tant que journaliste, féministe, femme de paix et européenne à travers son musée dédié à elle.

© Musée de Saverne