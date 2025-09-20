Parcours d’urbanisme. Projections de films commentés Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins Antibes

Parcours d’urbanisme. Projections de films commentés Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins Antibes samedi 20 septembre 2025.

Parcours d’urbanisme. Projections de films commentés 20 et 21 septembre Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins Alpes-Maritimes

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:30:00

Le service des archives vous acccompagne dans un visionnage commenté d’archives pour découvrir autrement l’histoire de la ville.

Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins 12 rue Andréossy 06 600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.92.90.54.10 https://archives.ville-antibes.fr/

Le service des archives vous acccompagne dans un visionnage commenté d’archives pour découvrir autrement l’histoire de la ville.

Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins.