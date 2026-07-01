AGENDA · Brennilis
Parcours ecpérience famille Brennilis
jeudi 30 juillet 2026 · Brennilis
Informations pratiques
Brennilis
Parcours ecpérience famille
Brennilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24
Une aventure en famille entre biodiversité, expériences et découvertes autour de l’électricité. .
Brennilis 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 69 06
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English :
L’événement Parcours ecpérience famille Brennilis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ