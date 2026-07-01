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AGENDA · Brennilis

Parcours ecpérience famille Brennilis

jeudi 30 juillet 2026 · Brennilis

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
29690 Brennilis
Département
Finistère
Tarif

Brennilis

Parcours ecpérience famille

Brennilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24

Une aventure en famille entre biodiversité, expériences et découvertes autour de l’électricité.   .

Brennilis 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 69 06 

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English :

L’événement Parcours ecpérience famille Brennilis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

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