Informations pratiques

Brennilis

Parcours ecpérience famille

Brennilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24

Une aventure en famille entre biodiversité, expériences et découvertes autour de l’électricité. .

Brennilis 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 69 06

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English :

L’événement Parcours ecpérience famille Brennilis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ