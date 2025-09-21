Parcours en famille dans la Tour aux figures Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures Issy-les-Moulineaux

Parcours en famille dans la Tour aux figures Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures Issy-les-Moulineaux dimanche 21 septembre 2025.

Parcours en famille dans la Tour aux figures Dimanche 21 septembre, 15h30 Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures Hauts-de-Seine

Gratuit, réservation obligatoire, à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Une aventure artistique au cœur de la Tour aux Figures

En famille, venez vivre une expérience ludique et créative autour de l’incroyable Tour aux figures de Jean Dubuffet !

La séance débute par une visite guidée adaptée aux petits comme aux grands, pour découvrir les secrets de cette sculpture géante. Ensuite, place à la création : les enfants, accompagnés de leurs parents, sont invités à participer à un atelier artistique inspiré de l’univers coloré de Jean Dubuffet.

Un moment de découverte, de complicité et d’imagination à partager en famille, au cœur du parc de l’île Saint-Germain.

Une seule séance : 15h30

Durée : 1h30

À partir de 6 ans – Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures 170 Quai de la Bataille de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 0155959892 https://www.hauts-de-seine.fr/le-parc-de-lile-saint-germain [{« type »: « link », « value »: « https://tourauxfigures.hauts-de-seine.fr/ »}] Imaginée par Jean Dubuffet en 1967 et construite entre 1986 et 1988, La Tour aux figures est une sculpture monumentale emblématique de l’art contemporain.

Cette première commande publique faite à Jean Dubuffet par l’État en 1983 a été inaugurée en 1988. La Tour aux figures est une sculpture monumentale . Sa hauteur impressionnante de vingt-quatre mètres et son espace intérieur le Gastrovolve, un labyrinthe ascensionnel, en font une œuvre d’art exceptionnelle.

Cette sculpture, installée au cœur du parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, se visite à nouveau depuis septembre 2020, en visite guidée uniquement. Un espace d’accueil, accessible aux personnes à mobilité réduite, a également été créé pour permettre à tous de découvrir la tour. C’est également le lieu de départ des visites de la tour. En voiture, accès place Jean-Monnet Attention : peu de places de stationnement. RER : Ligne C, station Issy-Val-de-Seine. Tramway : T2 station Les Moulineaux ou Issy-Val-de-Seine. Bus : 39 – 123 – 126 – 189.

Visite commentée puis atelier artistique

CD92/Willy Labre