Parcours en ville – Valence à la Renaissance, Le Pendentif, Valence

Informations pratiques

Parcours en ville – Valence à la Renaissance 19 et 20 septembre Le Pendentif Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans la Renaissance par la visite de monuments emblématiques de cette période : le Pendentif, la Maison Dupré-Latour et la Maison des Têtes.

Le Pendentif Place du pendentif 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}]

Plongez dans la Renaissance par la visite de monuments emblématiques de cette période : le Pendentif, la Maison Dupré-Latour et la Maison des Têtes.

©L.Pascale