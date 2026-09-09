Parcours en ville – Valence à la Renaissance, Le Pendentif, Valence
samedi 19 septembre 2026 · Le Pendentif · Valence
Informations pratiques
Parcours en ville – Valence à la Renaissance 19 et 20 septembre Le Pendentif Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Plongez dans la Renaissance par la visite de monuments emblématiques de cette période : le Pendentif, la Maison Dupré-Latour et la Maison des Têtes.
Le Pendentif Place du pendentif 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}]
Plongez dans la Renaissance par la visite de monuments emblématiques de cette période : le Pendentif, la Maison Dupré-Latour et la Maison des Têtes.
©L.Pascale
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