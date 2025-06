Parcours énergétique chemin de vie – Le Clerjus 22 juin 2025 15:00

Un chemin initiatique pour voyager de chakra en chakra, porté par les arbres, les pierres, les éléments. Une invitation à l’alignement et au retour à soi.

Rencontre initiatique avec les arbres, tous les dimanches ( sauf exception) Contrairement aux balades ou randonnées, ici, il ne s’agit pas de parcourir des kilomètres… mais d’entrer en relation avec le Vivant. C’est une immersion lente, sensorielle, énergétique. Un espace intérieur est prévu en cas d’intempéries, ainsi que des sanitaires sur place. Je vous invite à venir découvrir mon univers lors de ces rendez-vous uniques, alternant les thématiques. À chaque séance une exploration intime de la nature, une écoute du corps, des ressentis, des souffles, des messages subtils… suivie d’une cérémonie du thé pour conclure en douceur.

De 1 à 12 participants

Ouvert à tous Aucune connaissance préalable nécessaireTout public

3 Le Buisson

Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 7 81 49 43 21 reconnexion88@gmail.com

English :

An initiatory journey from chakra to chakra, carried by trees, stones and the elements. An invitation to align and return to oneself.

An initiatory encounter with the trees, every Sunday (with a few exceptions) Unlike walks or hikes, here the aim is not to cover kilometers? but to enter into a relationship with the Living. It’s a slow, sensory, energetic immersion. An indoor space is available in case of bad weather, as well as on-site sanitary facilities. I invite you to come and discover my world during these unique appointments, alternating themes. Each session involves an intimate exploration of nature, listening to the body, feelings, breaths, subtle messages? followed by a tea ceremony to gently conclude the session.

From 1 to 12 participants

Open to all ? No prior knowledge necessary

German :

Ein Initiationsweg, um von Chakra zu Chakra zu reisen, getragen von den Bäumen, den Steinen und den Elementen. Eine Einladung zur Ausrichtung und zur Rückkehr zu sich selbst.

Initiatische Begegnung mit den Bäumen, jeden Sonntag (außer in Ausnahmefällen) Im Gegensatz zu Spaziergängen oder Wanderungen geht es hier nicht darum, Kilometer zurückzulegen, sondern mit dem Lebendigen in Verbindung zu treten. Es ist ein langsames, sensorisches und energetisches Eintauchen. Für schlechtes Wetter gibt es einen Innenbereich und sanitäre Einrichtungen vor Ort. Ich lade Sie ein, meine Welt bei diesen einmaligen Treffen mit wechselnden Themen zu entdecken. Jede Sitzung: eine intime Erkundung der Natur, ein Lauschen auf den Körper, die Gefühle, den Atem, die subtilen Botschaften… gefolgt von einer Teezeremonie, um die Sitzung sanft abzuschließen.

Von 1 bis 12 Teilnehmern

Offen für alle ? Keine Vorkenntnisse erforderlich

Italiano :

Un viaggio iniziatico da chakra a chakra, trasportato da alberi, pietre ed elementi. Un invito all’allineamento e al ritorno a se stessi.

Un incontro iniziatico con gli alberi, ogni domenica (salvo circostanze eccezionali) A differenza delle passeggiate o delle escursioni, qui l’obiettivo non è percorrere chilometri, ma entrare in relazione con il Vivente. È un’immersione lenta, sensoriale ed energetica. In caso di maltempo, è disponibile uno spazio al coperto e servizi igienici in loco. Vi invito a venire a scoprire il mio mondo durante queste sessioni uniche, a tema alternato. Ogni sessione prevede un’intima esplorazione della natura, l’ascolto del corpo, delle sensazioni, dei respiri e dei messaggi più sottili, seguita da una cerimonia del tè per concludere in bellezza.

Da 1 a 12 partecipanti

Aperto a tutti? Non sono necessarie conoscenze preliminari

Espanol :

Un viaje iniciático de chakra en chakra, transportado por los árboles, las piedras y los elementos. Una invitación a alinearse y volver a uno mismo.

Un encuentro iniciático con los árboles, todos los domingos (salvo en circunstancias excepcionales) A diferencia de los paseos o las caminatas, aquí el objetivo no es recorrer kilómetros… sino entrar en relación con lo Viviente. Es una inmersión lenta, sensorial y energética. Disponemos de un espacio interior en caso de mal tiempo, así como de instalaciones sanitarias in situ. Le invito a venir a descubrir mi mundo durante estas sesiones únicas, de temas alternos. Cada sesión consiste en una exploración íntima de la naturaleza, a la escucha del cuerpo, de los sentimientos, de la respiración, de los mensajes sutiles… seguida de una ceremonia del té para concluir con suavidad.

De 1 a 12 participantes

Abierto a todos No son necesarios conocimientos previos

