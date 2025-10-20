Parcours Enfants « Henri Pottier et le mystère de la coupe des sorciers » à Mazé Mazé Mazé-Milon

Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon Maine-et-Loire

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-11-02 12:30:00

2025-10-20

Cette année Henri Pottier entre en quatrième année à Montlard, une grande école de sorcellerie. Depuis quelques jours, c’est la panique à l’école des sorciers !

Déguisé avec ton plus beau costume d’Halloween, sers-toi de tes pouvoirs magiques et de ton sens de l’observation pour permettre à l’école de Montlard de retrouver son calme.

À noter: 2 parcours 3-6 ans et 7-11 ans, installés dans la même école de magie, réalisables en même temps.

Pas de réservation. .

Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 33 68 07 montgeoffroy@gmail.com

English :

Children’s trail: « Henri Pottier and the mystery of the sorcerer’s cup » in Mazé

German :

Parcours für Kinder: « Henri Pottier und das Geheimnis des Hexenbechers » in Mazé

Italiano :

Percorso per bambini: « Henri Pottier e il mistero della coppa degli stregoni » a Mazé

Espanol :

Recorrido infantil: « Henri Pottier y el misterio de la copa de los hechiceros » en Mazé

