Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-11-02 12:30:00
2025-10-20
Cette année Henri Pottier entre en quatrième année à Montlard, une grande école de sorcellerie. Depuis quelques jours, c’est la panique à l’école des sorciers !
Déguisé avec ton plus beau costume d’Halloween, sers-toi de tes pouvoirs magiques et de ton sens de l’observation pour permettre à l’école de Montlard de retrouver son calme.
À noter: 2 parcours 3-6 ans et 7-11 ans, installés dans la même école de magie, réalisables en même temps.
Pas de réservation. .
Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 33 68 07 montgeoffroy@gmail.com
English :
Children’s trail: « Henri Pottier and the mystery of the sorcerer’s cup » in Mazé
German :
Parcours für Kinder: « Henri Pottier und das Geheimnis des Hexenbechers » in Mazé
Italiano :
Percorso per bambini: « Henri Pottier e il mistero della coppa degli stregoni » a Mazé
Espanol :
Recorrido infantil: « Henri Pottier y el misterio de la copa de los hechiceros » en Mazé
