Parcours Énigmes Pâques Gien
Parcours Énigmes Pâques Gien samedi 11 avril 2026.
Parcours Énigmes Pâques
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-11
Parcours Énigmes Pâques Gien
L’Union Commerciale Giennoise, vous propose un parcours d’énigmes en centre-ville de Gien sur le thème de Pâques.
Pour participer
– Récupérez à l’Office de Tourisme votre flyer de participation
– Partez résoudre les énigmes dans les vitrines participantes
– Revenez à l’Office de Tourisme avec toutes les bonnes réponses
– Récupérez votre récompense chocolatée*
*Jeu sans obligation d’achat dans la limite des chocolats disponibles. Limité à 1 participation par personne et par parcours. .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28
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English :
Riddles Tour Easter Gien
L’événement Parcours Énigmes Pâques Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN
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