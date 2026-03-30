Parcours Énigmes Pâques

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-11

Parcours Énigmes Pâques Gien

L’Union Commerciale Giennoise, vous propose un parcours d’énigmes en centre-ville de Gien sur le thème de Pâques.

Pour participer

– Récupérez à l’Office de Tourisme votre flyer de participation

– Partez résoudre les énigmes dans les vitrines participantes

– Revenez à l’Office de Tourisme avec toutes les bonnes réponses

– Récupérez votre récompense chocolatée*

*Jeu sans obligation d’achat dans la limite des chocolats disponibles. Limité à 1 participation par personne et par parcours. .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 67 25 28

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English :

Riddles Tour Easter Gien

L’événement Parcours Énigmes Pâques Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN