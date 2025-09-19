Parcours éphémère « Voyage en QR-tuis : secrets de pierres et murmures d’histoires » Place Mirabeau – Pertuis Pertuis

Parcours éphémère « Voyage en QR-tuis : secrets de pierres et murmures d’histoires » 19 – 21 septembre Place Mirabeau – Pertuis Vaucluse

Nécessite un smartphone avec connexion internet

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-21T08:45:00 – 2025-09-21T17:30:00

Parcours Ephémère à travers la ville de Pertuis en collaboration avec les associations Anamorphose, Omnibus, l’école Marsily et le CCAS.

Munis d’une carte et de photos anciennes, vous pourrez déambuler dans la vieille ville et retrouver les lieux remarquables marqués d’une pastille. Et si c’était plus que ça ? Ferez-vous parler les pierres ? Qu’allez-vous découvrir sur place ?

Rendez-vous aux Archives municipales ou à l’Office du Tourisme pour récupérer la carte du parcours. Préparez votre smartphone : connexion internet et lecteur de QR code indispensables. Ajustez vos baskets, partez, cherchez. Durée environ 1h

Place Mirabeau – Pertuis Place Mirabeau 84120 PERTUIS Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur IL ETAIT UNE FOIS LA PLACE MIRABEAU…

Elle prend forme peu à peu, suite à l’extension progressive de la ville au Moyen-Age. Elle s’appelait alors place du Marché et se trouvait être la place principale de la cité.

Bordée de maisons de notables, c’était un lieu de passage important, vivant, qui menait d’un côté vers la rue et

la porte de Durance, puis au-delà vers Aix et Marseille et de l’autre côté, par la porte de la ville dite « du Château », vers Avignon.

Le château comtal (édifié du XIIe au XIVe s.) et son enceinte fortifiée, l’église Saint-Nicolas, ainsi qu’une halle couverte en constituaient les principaux éléments remarquables.

Sa physionomie a quelque peu changé aujourd’hui. Disparues l’imposante muraille du château et la halle couverte.

Restent présents en revanche l’Eglise Saint-Nicolas et le donjon, surmonté d’un beffroi au 17e s., il est devenu

le clocher et le symbole de Pertuis. Ils sont tous deux classés Monuments historiques.

Depuis 1703, la place bénéficie d’une fontaine. Elle a connu plusieurs évolutions : au départ implantée plus à gauche, ornée de dauphins, les travaux d’urbanisme et d’adduction d’eau du 19e siècle l’ont finalement recentrée et alignée sur les deux nouvelles rues créées (Danton et François Morel).

En 2016, son obélisque abîmé a été remplacé par la statue de Gabriel Honoré de Riqueti, comte de Mirabeau.

Le célèbre « Tribun de la Révolution » a d’ailleurs laissé son nom à la place depuis 1792 : les Pertuisiens étaient

très attachés à leur député du Tiers Etat. Stationnement zone bleue à disque sur la place (1h30). Ou parking gratuit à 2 mn à pied en contrebas : Dévalade / Vigne.

Parcours Ephémère à travers la ville de Pertuis en collaboration avec les associations Anamorphose, Omnibus, l'école Marsily et le CCAS.

