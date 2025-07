Parcours et déambulation libre Vernantes

Parcours et déambulation libre Vernantes samedi 20 septembre 2025.

Parcours et déambulation libre

Place de la mairie Vernantes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Découverte de Vernantes et de son patrimoine historique vers l’abbaye du Loroux 12e-19e, les Petites Maisons, le Four à Pain, le Monument de 1870, l’École publique Eugène Livet 19e-20e, l’École Notre Dame 19e.

Le lavoir qui date du 19e siècle était mis à disposition des habitants, qui s’y approvisionnaient en eau à la pompe et y lavaient le linge jusqu’à l’installation de l’eau courante.

Le Monuments aux morts, situé face au Four à Pain, élevé en 1890 à la mémoire des anciens combattants de 1870-1871. Sur cette colonne à pans, 15 noms rappellent qu’à l’époque la partie nord du département était déclarée zone de combats et que grâce à la petite bataille de Clef, le Maine-et-Loire ne fut pas occupé dans sa totalité.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025. .

Place de la mairie Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 50 12 mairie@vernantes.fr

English :

Discover Vernantes and its historical heritage: the Loroux Abbey (12th-19th), the Petites Maisons, the Four à Pain, the 1870 Monument, the Eugène Livet Public School (19th-20th), the Notre Dame School (19th).

German :

Entdeckung von Vernantes und seines historischen Erbes: zur Abtei von Loroux 12e-19e, den Petites Maisons, dem Four à Pain, dem Monument von 1870, der öffentlichen Schule Eugène Livet 19e-20e, der Schule Notre Dame 19e.

Italiano :

Scoprite Vernantes e il suo patrimonio storico: l’Abbazia di Loroux del XII-XIX secolo, le Petites Maisons, il Four à Pain (forno per il pane), il Monumento del 1870, la scuola pubblica Eugène Livet del XIX-XX secolo e la scuola Notre Dame del XIX secolo.

Espanol :

Descubra Vernantes y su patrimonio histórico: la Abadía de Loroux (siglos XII-XIX), las Petites Maisons, el Four à Pain (horno de pan), el Monumento de 1870, la escuela pública Eugène Livet (siglos XIX-XX) y la escuela Notre Dame (siglo XIX).

L’événement Parcours et déambulation libre Vernantes a été mis à jour le 2025-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME