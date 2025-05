Parcours Expert et Soft Face au Mont-Blanc – La Giettaz, 13 juin 2025 07:00, La Giettaz.

Savoie

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-13

2025-06-13

Un tracé pour les 2 niveaux afin de conclure cette semaine dans la convivialité. Avec le Mont-Blanc en toile de fond, vous pourrez profiter de cette ultime étape pour tourner les jambes et récupérer du parcours de la veille tout en profitant des panoramas

La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90 info@la-giettaz.com

English : Expert Ride Facing Mont Blanc

A route for both levels to round off the week in style. With Mont Blanc as a backdrop, you can take advantage of this final stage to stretch your legs and recover from the previous day’s route, while taking in the panoramic views.

German : Expertkurs Gegenüber dem Mont-Blanc

Eine Strecke für beide Niveaus, um diese Woche in geselliger Runde abzuschließen. Mit dem Mont-Blanc im Hintergrund können Sie diese letzte Etappe nutzen, um die Beine zu drehen und sich von der Strecke des Vortags zu erholen, während Sie die Panoramen genießen.

Italiano :

Un percorso per entrambi i livelli per concludere la settimana in bellezza. Con il Monte Bianco come sfondo, potrete approfittare di questa tappa finale per sgranchirvi le gambe e riprendervi dal percorso del giorno precedente, ammirando le viste panoramiche

Espanol :

Una ruta para ambos niveles con la que cerrar la semana por todo lo alto. Con el Mont Blanc como telón de fondo, puedes aprovechar esta última etapa para estirar las piernas y recuperarte de la ruta del día anterior, mientras disfrutas de las vistas panorámicas

