Deux plateaux inédits sur le stage,. Après Andey, direction Solaison, sorti des sentiers battus, cette ascension remarquable avait été empruntée par le Criterium du Dauphiné en 2017, la récompense avec de magnifiques points de vue sur Massif du Faucigny

La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90 info@la-giettaz.com

English : Parcours Expert Plateaux d’Andey et de Solaison Expert Ride Andey and Solaison plateaux

Two new stages on the course. After Andey, off the beaten track to Solaison, a remarkable climb that was used by the Criterium du Dauphiné in 2017, rewarded with magnificent views over the Massif du Faucigny.

German : Expertkurs Plateaus von Andey und Solaison

Zwei neue Plateaus auf der Etappe,. Nach Andey, Richtung Solaison, abseits der ausgetretenen Pfade, dieser bemerkenswerte Anstieg wurde 2017 vom Criterium du Dauphiné befahren, die Belohnung mit herrlichen Ausblicken auf Massif du Faucigny.

Italiano :

Due nuove tappe sul percorso. Dopo Andey, si esce dai sentieri battuti per raggiungere Solaison, una salita notevole che è stata utilizzata dal Criterium du Dauphiné nel 2017, premiata con magnifiche viste sul Massiccio del Faucigny

Espanol :

Dos nuevas etapas en el recorrido. Después de Andey, fuera del camino trillado hacia Solaison, una subida notable que fue utilizada por el Criterium du Dauphiné en 2017, recompensada con magníficas vistas sobre el Massif du Faucigny

