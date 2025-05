Parcours Expert Virée au col des Annes – La Giettaz, 9 juin 2025 07:00, La Giettaz.

Savoie

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2025-06-09

fin : 2025-06-09

2025-06-09

Deux petits cols assez roulants en guise d’apéritif pour lancer la semaine Aravis et Croix Fry. Puis on attaque du sérieux avec le col des Annes qui donnera le ton du stage. Un col à l’ancienne avec toute sa rudesse et sa beauté, et son calme!

La Giettaz 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 32 91 90 info@la-giettaz.com

English :

Two short, fairly easy passes to kick off the week: Aravis and Croix Fry. Then we get down to business with the Col des Annes, which sets the tone for the course. An old-fashioned pass with all its ruggedness, beauty and calm!

German :

Zwei kleine, ziemlich rollende Pässe als Aperitif zum Auftakt der Woche: Aravis und Croix Fry. Dann geht es mit dem Col des Annes, der den Ton des Kurses angibt, richtig zur Sache. Ein altmodischer Pass mit all seiner Härte, seiner Schönheit und seiner Ruhe!

Italiano :

Due passi brevi e abbastanza facili per iniziare la settimana: Aravis e Croix Fry. Poi si fa sul serio con il Col des Annes, che dà il tono al percorso. Un passo d’altri tempi, con tutte le sue asperità, la sua bellezza e la sua calma!

Espanol :

Dos puertos cortos y bastante fáciles para empezar la semana: Aravis y Croix Fry. Luego nos ponemos serios con el Col des Annes, que marca la pauta del recorrido. Un puerto a la antigua usanza con toda su dureza, belleza y calma

