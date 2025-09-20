Parcours, expositions et spectacles immersifs au Château de Beaugency Beaugency

Parcours, expositions et spectacles immersifs au Château de Beaugency

Début : Dimanche 2025-09-20

fin : 2025-11-02

2025-09-20 2025-10-18 2025-11-01

Entrez dans le Château de Lumières ! Une expérience culturelle et ludique à ne pas manquer au cœur du Val de Loire. Réservez dès maintenant et vivez une après-midi inoubliable au Château de Beaugency

Découvrez le parcours immersif et artistique du Château de Beaugency, ouvert à tous les publics, qui combine histoire et émerveillement à travers deux expositions uniques dans un Château de la Loire

HÉRÉDITATEM Revivez 1000 ans d’histoire du château grâce à une expérience immersive et sonore unique.

RÊVES CHROMATIQUES Laissez-vous émerveiller par des œuvres lumineuses et interactives qui éveillent vos sens et stimulent votre imagination.

Ce que votre billet comprend

L’accès aux 2 expositions et à la cour du Château

L’accès au jardin suspendu et à la Rosee du Château de Beaugency

L’accès à la boutique

L’accès au café du château (pâtisserie préparées et cuites au château )

En complément de votre visite, profitez des nombreuses options proposées ! 7 .

Château de Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire contact@chateau-beaugency.com

English :

Enter the Château de Lumières! A cultural and entertaining experience not to be missed in the heart of the Loire Valley. Book now for an unforgettable afternoon at Château de Beaugency

German :

Treten Sie ein in das Schloss der Lichter! Ein kulturelles und spielerisches Erlebnis, das Sie sich im Herzen des Loiretals nicht entgehen lassen sollten. Buchen Sie jetzt und erleben Sie einen unvergesslichen Nachmittag im Château de Beaugency

Italiano :

Entrate nel Castello di Lumières! Un’esperienza culturale e divertente da non perdere nel cuore della Valle della Loira. Prenotate subito un pomeriggio indimenticabile al Castello di Beaugency

Espanol :

¡Entre en el castillo de Lumières! Una experiencia cultural y lúdica ineludible en el corazón del Valle del Loira. Reserve ahora una tarde inolvidable en el Château de Beaugency

